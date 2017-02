Giuliana Sgrena a Valdobbiadene

Giuliana Sgrena parlerà del suo sequestro in Iraq, della tragica liberazione e della morte di Nicola Calipari, delle rivoluzioni arabe, di terrorismo e dei nuovi scenari di guerra. Sarà un'occasione unica per mettere sotto la lente il passato e per analizzare il presente. La giornalista e scrittrice, cronista di guerra in Somalia, Palestina, Afganistan, Algeria e Iraq, ha seguito da vicino le vicende legate alla primavera araba ed è a ragione considerata una profonda conoscitrice del mondo islamico, con particolare riguardo alla situazione femminile. L'incontro, in programma giovedì 23 febbraio alle 20.45 presso l'auditorium della biblioteca comunale di Valdobbiadene, è stato voluto e organizzato dal Circolo Letterario, dal Centro Bembo ed dal gruppo SiDonna. Costituirà uno spunto di riflessione pure l'ultimo libro di Giuliana Sgrena "Dio odia le donne" dalle cui pagine l'autrice svela le forme di discriminazione femminile nelle tre principali religioni monoteiste. La giornalista denuncia fenomeni estremi di quell'odio che si concretizza nell'infibulazione, negli stupri di guerra e in tragedie dolorosamente quotidiane come il femminicidio.