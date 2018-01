Giulio Casale al Corner Live Feat. Abe Salvadori

Sabato 13 gennaio il Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave (TV) ospita Giulio Casale, attore, scrittore e cantautore tra i più sensibili della scena nazionale. All’enorme successo teatrale de “Il Sogno di un’Italia” al fianco di Andrea Scanzi, Giulio ha recentemente affiancato pièces più intime e personali, secondo il suo stile in bilico tra teatro e canzone. Musicalmente, i suoi spettacoli sono basati sui suoi lavori solistici (a ritroso: “Dalla parte del torto”, “In fondo al blu”), sulla rivisitazione di brani altrui e sulla ben nota discografia degli Estra, uno dei gruppi più incisivi del rock italiano a cavallo degli anni ‘90 e del nuovo secolo. Come attore, prima del “Sogno” ha interpretato “Le cattive strade”, sempre con Scanzi; “Canzone di Nanda”, dedicato a Fernanda Pivano; altri spettacoli: tutti scaturiti dal suo esordio con “Polli di allevamento” (2004), il testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini che rappresenta la genesi del’attuale ricerca di Casale sul Teatro-Canzone.

Come scrittore, ha pubblicato poesie, saggi e prosa: “Intanto corro”, il suo più recente lavoro narrativo, giunge primo ex-æquo al Premio Frignano nel 2009; due anni prima pubblica “Dark Angel”, un testo critico e di traduzioni dei testi di Jeff Buckley – questo un anno dopo “Se ci fosse un uomo”, dedicato a Giorgio Gaber. Il suo scritto più caro al pubblico rimane però forse il primo, le poesie di “sullo Zero” (2000) che ancora oggi tengono banco nei suoi set e hanno addirittura generato uno spettacolo musicale/reading dallo stesso nome.

In apertura Nicespare, nati nel 2008 dalla collaborazione creativa di Andrea Bobbo e Matteo Strada. Il gruppo si consolida in seguito con la partecipazione di Rossano Mezzi e Alberto (Abe) Salvadori, proveniente dalla lunga esperienza degli Estra. Nel 2014 esce “Tellus Mater”, un album notturno che sa di rock e new wave. Nel 2017 la band è al lavoro sul nuovo album, che s’intitolerà “Digitale Purpurea”. Il concerto presso il Corner Live sarà l’occasione per presentare uno showcase del nuovo album. Il loro intento è quello di accarezzare e graffiare con la musica la bellezza e l’amore eterno.