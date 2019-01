Giulio Casale "Inexorable" tour

"Inexorable" è il tour del nuovo album di Giulio Casale. Ad accompagnare Giulio nella maggior parte di questi concerti ci sarà Alessandro Grazian, un artista-gioiello dell’underground italiano che merita ogni attenzione. Una scelta, questa, dettata da ormai lunghe frequentazioni, una consistente unione musicale tra i due, e dal fatto che Grazian ha prodotto parte dei brani di Inexorable, alternandosi a Lorenzo Tomio. Il repertorio sarà naturalmente costituito dai brani del nuovo album, ma non mancheranno le rivisitazioni dei classici di Giulio e, chissà, forse qualche sorpresa: con due artisti così eclettici e poliedrici, tutto può succedere. Inexorable è il vento che Michel Houellebecq evoca in una delle sue poesie: un vento forte, in grado di scuotere il mondo e la staticità culturale che ci circonda. L’intenzione di questi concerti è quella di portare sul palco la stessa intensità e tensione che pervade l’ultimo lavoro di un artista che rimane uno dei più notevoli talenti della scena nazionale, e allo stesso tempo un modello per la sua indipendenza, così distante da cliché e modelli.