Give Us Barabba a Suoni di Marca 2018 con #SadomasoTour

TREVISO Il #SadomasoTour, il tour di promozione del secondo LP Sadomasokissme dei trevigiani Give Us Barabba, torna a Treviso per un appuntamento speciale: Suoni di Marca Festival 2018! Giunto alla sua 28esima edizione, Suoni di Marca accoglierà quest’anno oltre 70 Artisti e Band internazionali tra cui Canned Heat, Rick Wakeman, Gianluca Grignani, Nina Zilli e, per la prima volta, i Give Us Barabba! I Give Us Barabba si esibiranno Domenica 5 Agosto 2018 dalle ore 19.00 presso il Caccianiga Stage, sulle storiche Mura medievali della città di Treviso! A seguire, la Band Ska/Jazz Ska-J e la Band Ska/Core Shandon!