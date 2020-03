A teatro (virtualmente) con Gli Alcuni: ecco "Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai"

Domenica 22 marzo a partire dalle 17 sulla pagina Facebook del Teatro Sant'Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro/) sarà possibile vedere integralmente lo spettacolo “Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai”, della compagnia teatrale Gli Alcuni. L’emergenza sanitaria ha bloccato i bambini a casa, fermando anche tutte le attività culturali e ricreative loro dedicate. Per la quarta domenica consecutiva, la compagnia teatrale Gli Alcuni pensa ai più piccoli e apre le porte – virtuali – del proprio Teatro Sant’Anna, allietando il pubblico con la registrazione integrale dei loro spettacoli più amati. Questa settimana tocca al Capi e all’Assistente – interpretati da Sergio Manfio, che firma anche la regia dell’allestimento, e Francesco Manfio – divertire i bambini e insegnar loro qualcosa in modo semplice e comprensibile.

Lo spettacolo è stato portato in scena per la prima volta 5 anni fa e il tema, come si può intuire già dal titolo, è quello dei cambiamenti climatici, dell’effetto serra, dello scioglimento dei ghiacci e della protezione dell’ambiente. Un argomento purtroppo sempre più attuale, che vede Gruppo Alcuni impegnato nella direzione di una svolta “Green” sia al Parco degli Alberi Parlanti che a teatro e in tutte le strutture produttive.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Il protagonista dell’allestimento, insieme al Capi e all’Assistente, è un pupazzo di neve che, al Polo Nord, si sta sciogliendo, mentre assistiamo agli sforzi di due giovani esquimesi che cercano in tutti i modi di salvarlo. Il Vecchio dei Ghiacci chiarirà loro che cosa stia in realtà succedendo… Lo scopo è quello di spiegare ai giovani spettatori perché la temperatura del nostro pianeta si sta lentamente alzando, quali sono i problemi che ne derivano e come possiamo porvi rimedio, nel comportamento di tutti i giorni. L'iniziativa del teatro su Facebook, messa in atto già a partire da domenica 1° marzo, ha riscosso un grande successo tra il pubblico, registrando un'ottima risposta da parte dell'utenza, che ringrazia per l’occasione offerta di trascorrere un’ora serena in compagnia dei propri figli.