Gli Alcuni: Carnevale al Parco degli Alberi Parlanti e al Teatro Sant'Anna

Al Parco degli Alberi Parlanti, domenica 26 febbraio torna l’appuntamento con la COLAZIONE AL PARCO CON I MINI CUCCIOLI, questa volta declinata in versione Carnevale; alle ore 16.30 al Teatro Sant’Anna il Capi e l’Assistente attendono invece i bambini in maschera per lo spettacolo IL GRANDE CIRCO DEL CAPI, che vede il coinvolgimento di alcune mascotte giganti dei Mini Cuccioli.

Dopo una golosa colazione con i dolci di carnevale, nella caffetteria della cedraia, i bambini saranno deliziati e stupiti dall’arrivo delle grandi mascotte dei Mini Cuccioli, che li divertiranno con filastrocche e canzoni da ballare tutti insieme, permettendo alle mamme che lo desiderano di rilassarsi e fare due chiacchiere. Durante la mattinata lo staff del Parco degli Alberi Parlanti metterà a disposizione un simpatico truccabimbi per tutti quelli che lo desiderano. Le animazioni sono a cura degli animatori di Gruppo Alcuni e i personaggi dei Mini Cuccioli si alterneranno di settimana in settimana (le attività per i bambini sono a partecipazione gratuita).

La compagnia Gli Alcuni, domenica 26 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Sant’Anna, è di scena con “Il grande circo del Capi”, uno spettacolo di grande qualità con protagonisti due personaggi molto conosciuti e amatissimi dai bambini: il CAPI (Sergio Manfio, che firma anche la regia) e l’ASSISTENTE (Francesco Manfio), che sapranno, come di consueto, divertire e coinvolgere bambini e ragazzi.

Cosa racconta lo spettacolo: Il Capi e l’Assistente sono sul palco con le grandi mascotte dei Mini Cuccioli, i personaggi della serie televisiva firmata Gruppo Alcuni in onda su Rai Yoyo. I Mini Cuccioli vogliono fare una grande festa per gli amici e ognuno di loro vuole provare a esibirsi in un numero da circo. Purtroppo però, dato che sono ancora molto piccoli, i sei cuccioli non sanno come fare. Il Capi, da sempre convinto di essere il più bravo in tutto, cerca di insegnar loro a camminare sul filo, a fare il mago, a esibirsi come clown e come presentatore… e lo spettacolo sarà arricchito da una divertentissima carrellata degli sbagli clamorosi del Capi che testimoniano la sua poca abilità. Lo spettacolo si chiude con una grande danza tutti insieme: così la festa può cominciare.

Le grandi mascotte dei Mini Cuccioli saluteranno i bambini anche prima e dopo lo spettacolo, contribuendo a rendere indimenticabile il pomeriggio festoso. I bambini potranno altresì farsi scattare delle foto ricordo insieme a loro. Gli appuntamenti della rassegna Una Fetta di Teatro continuano domenica 5 marzo con il debutto dello spettacolo “Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia”, la nuova produzione de Gli Alcuni con le attrici Polpetta & Caramella.

*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a euro 25 o 10 entrate euro 45 (si può utilizzare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma). I bambini sotto i 3 anni entrano gratis. La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 | teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.

*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 10 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e quindi assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.