Fiera di Godega, asini in cammino

Asini in Cammino è la passeggiata con gli asini di Asinomondo aspettando l'Antica Fiera di Godega: un percorso naturalistico ad anello, aperto non solo ai ragazzi delle scuole, agli insegnanti e ai genitori ma anche alla cittadinanza tutta.



Tutti gli asini saranno dotati di sella per permette ai bambini di andare a dorso d’asino e ci sarà anche un calesse che potrà caricare fino a otto piccoli passeggeri.



L'iniziativa è aperta d tutti.

Conducono l'escursione gli asinari Massimo Montanari ed Eugenia Dall'Oglio,