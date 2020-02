Vasco birthday a Godega di Sant'Urbano

Futura Eventi, società molto conosciuta nel Triveneto, organizza in occasione del compleanno del rocker di Zocca, presso il padiglione della musica in Area Fiera a Godega Sant’Urbano (TV), il primo Vasco Birthday. Sullo stesso palco dalle ore 22:00 suonerà la band ROCKSTAR Vasco Tribute, con tre special guest d’eccezione: Alberto Rocchetti, Andrea Braido e Andrea Innesto. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19:00; all’interno del padiglione saranno disponibili 2 aree di ristorazione cucina & food.



In accordo con l’Amministrazione Comunale, parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione “Città della Speranza” per finanziare la ricerca e cura dei bambini malati di leucemia.