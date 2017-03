Google Cloud Next 2017: il futuro del cloud è adesso

E’ appena terminato il Google Cloud Next 2017, l’evento dell’anno organizzato dal gigante di Mountain View per illustrare, in oltre 200 sessioni, le ultime tendenze in tema di Cloud, Smart Data, Virtual Machine, Machine Learning e molto altro ancora. Per l’Italia sono previste tre tappe organizzate da Noovle – principale Premier Partner italiano di Google Cloud e fra i primi 50 nel mondo – in tre diverse città italiane: Treviso il 16 marzo, Torino il 22 e Roma il 30.

La prima tappa avrà luogo nel laboratorio esperienziale di Unindustria Treviso, il punto di riferimento veneto per lo sviluppo dell'innovazione digitale e lo scambio di idee fra aziende e privati, il luogo ideale per confrontarsi e approfondire il futuro del cloud. Nel corso dell’evento si esplorerà in che modo Immaginare, Imparare, Costruire (Imagine, Learn, Build) un nuovo modo di lavorare e di vivere grazie alla tecnologia cloud, nel nome di innovazione, efficienza e connettività. Siamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale, con il digitale che ha completamente trasformato i paradigmi di mercato e ha reso focale la relazione con un utente finale sempre più interconnesso e informato. Oggetti e luoghi reali interagiscono con il mondo circostante e trasferiscono dati ed informazioni attraverso la rete: Big Data, Analytics e Internet of things sono gli ambiti su cui si gioca il futuro. Secondo le previsioni, nel 2020 lo sviluppo dell'Internet of Things porterà a venti miliardi di dispositivi connessi con una mole di dati generati che aumenterà in maniera esponenziale e gli Analytics diventeranno determinanti nei processi decisionali delle organizzazioni.

In ogni ambito e in qualsiasi settore la diffusione dell’IoT obbliga alla radicale revisione dell’organizzazione e dei processi, sempre più integrati tra loro e gestiti in Real Time per realizzare soluzioni, un tempo solo immaginabili, che integrano tutta una serie di fonti dati e offrono un unico punto di visione e di accesso. Grazie ai nuovi modelli di machine learning e agli algoritmi predittivi si è oggi in grado di anticipare e intercettare i trend di cambiamento e fornire maggiore efficienza e reattività a tutta la filiera riuscendo così a fare sistema e ad essere sempre più competitivi. Nel corso dell’evento di Treviso Interverranno esponenti di Google Cloud e Noovle e verranno illustrati casi di successo attraverso la testimonianza di realtà come OIC, Fondazione Opera Immacolata Concezione, SIRMAN S.p.A e FRACARRO, importanti realtà nazionali attive sul territorio veneto. Di questo e altro si parlerà negli eventi Next Extended organizzati da Noovle e Google Cloud di cui è possibile consultare l’agenda e registrarsi gratuitamente.