Graele Infogae 2018 - Esibizione di cucina alla griglia a coppie

REGOLAMENTO



1) Le coppie possono essere formate di tipo:

a) uomo –uomo

b) uomo – donna

c) donna - donna

2) Il Comitato Festeggiamenti San Cassiano darà in dotazione:

a) traversa, cappellino per ogni concorrente

b) 1 kg di carbonella

c) 1 busta in sottovuoto di carne

d) 1 griglia (a fine gara ogni coppia può portarla a casa)

3) Dall’assegnazione del posto griglia, 1 solo concorrente potrà solamente portare sul luogo tutto l’occorrente per la gara. La preparazione del posto deve essere effettuata a gara iniziata.

4) L’accensione della griglia sarà di competenza della coppia. La coppia può portare altro materiale per il mantenimento del fuoco (diavolina, legna).

5) Ogni coppia deve portare: taglieri, coltelli, condimenti (olio, pepe, sale), carta per le mani, ecc….

6) Ogni coppia può portare: verdure, salse (es. salsa rosa), frutti, vini e relativi addobbi per la decorazione del piatto.

7) Ogni ornamento aggiuntivo, decorazione aggiuntiva e condimento aggiuntivo (es. verdure sotto olio, salse), devono esclusivamente essere preparati sul posto. La preparazione effettuata altrove comporta punteggio 0.

8) Ci sarà un tempo limite per la presentazione del piatto, il quale sarà assaggiato e giudicato da giurati che daranno la loro valutazione. La carne in esubero deve essere offerta al pubblico.

9) Il piatto da presentare deve contenere la carne assegnata e può essere presentato alla giuria in qualsiasi momento.

10) Il voto sarà dato su una scala da 1 a 3. Ci sarà anche il mezzo voto.

11) Ci saranno dei giudici e la valutazione sarà basata su quattro voci:

a) Cottura del Piatto

b) Presentazione del piatto

c) Folklore della coppia

d) Comportamento della coppia

12) Ci sarà un presidente della giuria che non avrà diritto di voto, ma che potrà richiamare al comportamento i giurati e i concorrenti.

13) In caso di non rispetto del regolamento la coppia che trasgredisce viene valutata con punteggio 0.