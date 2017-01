"Gran Concerto della Calza" con Goran Kuzminac

Al Gran Concerto della Calza la grande canzone d’autore con Goran Kuzminac. Performance di Alberto Grollo e del gruppo Five String Quartet



Il Gran Concerto della Calza promosso dai Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo accompagna la festa dell’Epifania con un dolce sorriso quale beneaugurante invito per un sereno 2017. L’evento è organizzato anche grazie al prezioso sostegno della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi che da anni sostiene le attività culturali del Comune.



Come da tradizione Aberto Grollo ed il gruppo tutto femminile Five String Quartet solcheranno il palco del Careni per trasmettere quel senso di festa che si materializza nei loro concerti, nei quali mescolano con rispetto una piccola orchestra di musica classica con chitarre moderne e stili molto differenti, il tutto fuso in un patchwork che avvicina musica celtica e samba, sinfonie e rock, Bach ed i Beatles. Ci attendono quindi la comunicativa del rock acustico insieme al sentimento struggente ed evocativo della musica celtica con l'estro e l'unicità delle composizioni di Alberto Grollo.



Ospite d’onore, per questa sesta edizione, sarà Goran Kuzminac, artista a tutto tondo dalla comunicatività e simpatia contagiose che lo scorso 2 luglio ha festeggiato i 40 anni di carriera, quindici album ed oltre tremila concerti. La sua straordinaria voce, l’intensità delle sue poesie in musica ed il suo indistinguibile talento chitarristico saranno protagonisti e insieme ad Alberto Grollo e alle Five String Quartet ci porteranno alla consueta “jam” finale che ci regalerà grandi ed intense emozioni in un non-stop di energie, incanti e meraviglie musicali!



INGRESSO LIBERO