Gran Galà del baccalà

Gentili amici, eccoci nuovamente a proporvi avvincenti ed inedite declinazioni del nostro Chef Andrea Tronchin, su un tema classico e intramontabile, il BACCALA’!

Venerdì 26 ottobre (ore 20:30) solo su prenotazione, la terza edizione del GRAN GALA’ DEL BACCALA’!!



GRAN GALA’ DEL BACCALA’



Baccalà mantecato, radice di rafano grattugiata e cialda di mais integrale

Insalata di stoccafisso alla veneziana

Bocconcini di dissalato in pastella



Trofie al sugo di baccalà e peperoni “del Padron”

Ravioli farciti alla vicentina



Trancetto di Baccalà Morro dissalato con crema di pistacchio e cipolla di Tropea in saor



Certosino all’amaretto



35/persona – vini inclusi





PROSSIMAMENTE AD AROMA:



Venerdì 9 novembre – ore 20:30

AROMA DI ZUCCA

una nuova esperienza tra le variazioni della principessa d’autunno.



Venerdì 23 novembre – ore 20:30

AROMA DI BOLLITO

Un “must” invernale con i più succulenti tagli di carne, salse tradizionali e inedite e grandi vini veneti.







AROMA 19 | Via Roma 15 | Monastier di Treviso | Tel. 0422.791155

Orari: da lunedì a mercoledì 7:30-20/da giovedì a sabato 7:30-24/chiuso la domenica

Seguici anche su Facebook: Ristorante Aroma 19

Gallery