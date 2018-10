Grande castagnata, mostra dell'artigianato e della creatività

Domenica 21 ottobre vi aspetta il Mercatino dell'Artigianato e della Creatività in concomitanza con la Grande Castagnata nella splendida cornice della Piazza Rotonda!



Artigiani con le loro bellissime creazioni fatte a mano saranno disposti per tutta la piazza.

Per la gioia dei bambini Otto Il Bassotto sarà con noi tutto il pomeriggio!



Funzionerà il nostro stand gastronomici per offrirvi bibite, panini e piatti caldi da gustare in compagnia!