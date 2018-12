La Grande Guerra protagonista della Fiera agricola di Santa Lucia

Saranno molti gli spazi dedicati al centenario della Grande Guerra nell'ambito della Fiera agricola internazionale di Santa Lucia di Piave edizione 1358 (15-17 dicembre).

Si inizierà domenica 16 dicembre alle 14.30 con la presentazione di “Sotto il tallone tedesco”, opera di Angelina Casagrande che si trovò a vivere per un anno, con la sua famiglia, nel mulino occupato nel 1917 dai militari stranieri e, come tutta la popolazione rimasta nei territori occupati, subì le angosce e le sofferenze di quell'anno terribile. La preziosa pubblicazione, risultato del lavoro di riedizione curato da Lucia Da Re è stata pubblicata nell'ottobre scorso pubblicato dalla giovane casa editrice coneglianese Nodo Edizioni. Presenteranno il libro Gianluca Renosto, direttore del sito Qdpnews, Lucia Da Re, curatrice del libro, la storica Isabella Giannelloni e l'editore Elena Casagrande. L'unica copia dell’edizione originale del 1920, pubblicata dallo storico Adolfo Vital, è custodita presso un archivio di Conegliano e riporta la dedica autografa “Offro affinché abbia un tenue ricordo del molto che soffrimmo”.

Verranno anche proiettati diversi cortometraggi di carattere storico. Alle 17, sempre di domenica 16 dicembre, “Il Piave, gli Arditi e l'isola dei morti” e “I sacrari, le porte del cielo”, presentati da Giancarlo De Luca, giornalista di Qdpnews. Lunedì 17 dicembre, alle ore 10, si terrà invece un incontro su “Il museo Bombardieri del re – il racconto”, (organizzato in collaborazione con il Comune di Santa Lucia di Piave), con Luca Bellotto, assessore al Turismo Comune di Santa Lucia di Piave, Andrea Impiombato Andreani, progettista del Museo, e Bruno Marcuzzo, storico e curatore del percorso museale. A questo proposito, si ricorda che con il biglietto della Fiera sarà possibile visitare a prezzo ridotto (3 euro) anche il Museo dei Bombardieri, unico in Italia. Altri documentari verranno presentati e proiettati lunedì alle ore 11: “Gli eroi, Francesco Baracca” e “Vittorio Veneto, dove l'orgoglio si trasformò in trionfo” in collaborazione con Qdpnews e sempre a cura di Giancarlo De Luca.