Grayson Capps band tour italiano

Torna in Italia per una serie di concerti Grayson Capps, l’inimitabile cantastorie dell’Alabama. Salirà sul palco del Corner Live sabato 16 novembre. Esponente di spicco della scena musicale cosiddetta americana Capps unisce bellissime folk songs a uno storytelling di altissimo livello. Dotato di una voce inconfondibile e di un talento non comune, è un personaggio unico e il cantore di storie di vita vera e selvaggia, ambientate tra New Orleans e la natìa Alabama, che si intrecceranno per dar vita ad uno show di oltre due ore fatto di grande musica, aneddoti spassosi, racconti al limite dell’assurdo e personaggi estremi, figli di una realtà a metà strada tra il grottesco e il radicale.



Ormai popolarissimo in Italia, Grayson inaugurerà un’inedita formazione full band, che vedrà il romagnolo J.Sintoni alla chitarra elettrica, compagno di avventure di Capps da dieci anni e spalla in tutti i tour italiani, e una sezione ritmica basso e batteria al femminile. Con sette album all’attivo (più i due incisi col super gruppo Willie Sugarcapps di cui fa parte), Grayson Capps è l’autore di “A Love Song for Bobby Long”, canzone - capolavoro scritta per l’omonimo film (tratto da un romanzo del padre Ronald Everett) con John Travolta e Scarlett Johansson, nel quale il musicista americano ha anche recitato una piccola parte.



Line-up:

Grayson Capps - Voce, Chitarra

J.Sintoni - Chitarra

Sadie Morningstar - Basso

Angelica Comandini - Batteria