Musica blues al Corner live con Greg Izor & Vintage people trio

MARENO DI PIAVE Sabato 18 marzo, alle ore 22:00, ancora musica internazionale sul palco del Corner Live (Inverness Pub) con lo statunitense Grez Izor, armonicista e cantante, accompagnato dal Vintage People Trio formato da Max Prandi (basso), Marco Di Folco (chitarra) e Vincenzo Barattin (batteria).

Nato nel Vermont Greg Izor si trasferisce agli inizi della sua vita artistica a New Orleans attirato dal ricco panorama musicale e artistico della zona. Lì cade nelle mani di Jumpin' Johnny Sansone, uno dei più rinomati artisti del sud, assieme al quale costruisce il sound che tutt'oggi caratterizza il suo stile. Izor diventa un musicista regolare in Bourbon Street, nei club più conosciuti della città come Funky Pirate Club, Maple Leaf Bar, Tipitina's e tutti locali del quartiere funky fino alla ben nota Frenchmen Street. Durante gli anni passati in Lousiana Greg ha il piacere di esibirsi con artisti come Eddie Bo, Jerry "Boogie" McCain, Henry Gray, Wolfman Washington, Oliver "La La" Morgan, e Clarence "Gatemouth" Brown guadagnandosi un posto nella leggendaria All-Star House Band ai party di Gatemouth Brown.

Dopo la "corsa al successo" in Lousiana e la partecipazione ai più importanti festival come il New Orleans Jazz and Heritage, Izor decide di trasferirsi a Sud, in Texas. Arrivato ad Austin entra subito in contatto con i maggiori artisti del panorama texano come Pinetop Perkins, Gary Primich, Derek O'Brien, Denny Freeman e Marcia Ball ed i più giovani artisti come Mike Keller, Johnny Moeller, e Nick Curran. Izor instaura fin da subito un forte rapporto di collaborazione con molti di questi artisti grazie alla sua tecnica ed esperienza ed in breve tempo si trova catapultato in palcoscenici come quelli dei famosi Club Continental ed Antone's; qui è stato definito dalla rivista Americana Living Blues come "…un raro e completo artista, cantante, armonicista, songwriter e showman". Izor è arrivato anche a collaborare con la leggendaria formazione texana Anson Funderburgh and the Rockets. Da qualche anno Greg Izor esporta la propria musica in tutti gli Stati Uniti e in Europa: numerose le apparizioni in Italia, Svizzera, Spagna, Francia, Norvegia e isole Canarie. Sabato prossimo anche il pubblico della Marca quindi potrà conoscerlo e apprezzarlo per la prima volta dal vivo.