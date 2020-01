Sfizi di griglia e karaoke all'antica osteria Zanatta

Venerdi 7 febbraio una serata allegra con musica e karaoke all'Antica Osteria Zanatta a Varago di Maserada, locale storico completamente rinnovato. Si cena dalle 19:30 antipasti stagionali, Carne alla Griglia , patate fritte, verdure e tanto altro anche per chi non mangia carne. Per chi vuole solo stuzzicare proposti panini caldi con salsiccia, cartocci con patate fritte e arrosticini , affettati misti e snack vari.



Ottime birre alla spina d abbazia e artigianali

Vini Doc e Docg a mescita del veneto e non solo

Cocktail e long drink



E' consigliato prenotare il tavolo allo 0422778048



Per chi volesse venire con famiglia e bambini è possibile prenotare il tavolo vicino al nostro castello/ zona giochi



altre info e menu potete visitare il sito

www.anticaosteriazanatta.com/mobile/eventi.asp