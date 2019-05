Grigliata e animazione per bambini: pranzo da sogno a Il Grillo

Sabato 15 giugno, dalle 12 alle 14:30, pranzo in famiglia con grigliata all aperto e animazione per bambini gratuita: sculture di palloncini, bolle di sapone giganti, giochi di magia con il mago Marco, zucchero filato e tanti altri giochi nel parco. Il Grillo dal 1980 ristorante stagionale immerso nelle grave del Piave sarà aperto fino a metà settembre con specialità di carni, formaggio e verdure alla griglia. Un appuntamento da non perdere per trascorrere una splendida giornata con tutta la famiglia.