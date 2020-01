Maserada sul Piave: grigliata e serata country per il weekend

Venerdi 17 gennaio un evento speciale. Una cena con grigliata, ottima birra e una serata all' insegna del miglior country da ballare con Deejay West (Fabio Baldassin) e la compagnia di ballo Crazy Wanted Country Group coordinata dall'insegnante Erika Borelli. Per chi vuole imparare a ballare ci sarà animazione gratuita per tutti. In serata birre speciali artigianali e d 'abbazia , vini doc , long drink, chupitos e tanto altro. Ingresso libero, gradito abbigliamento country.

Dalle 20 cena con carne alla griglia, verdure e dolci fatti in casa. Dalle 22 si inizia a ballare. Per informazioni e prenotazioni telefonate allo 0422778048 entro mercoledi 15 gennaio. Consigliato prenotare, posti limitati. E' utile sapere che c'è un ampio parcheggio interno quindi non c'è problema di posteggio. Dal parcheggio potete accedere all ingresso del ristorante attraversando il giardino (seguire indicazioni).



ANTICA OSTERIA ZANATTA

via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave

dall uscita del casello A27 treviso Nord proseguire per Varago di Maserada