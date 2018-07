Grooving Shiraz - Groove One Band Live

Shiraz Wine Store, storico locale notturno in Piazza Trentin a Treviso, offre un'occasione davvero speciale per ammirare dal vivo quattro straordinari musicisti, impegnati in una jam session inedita che potrà regalare emozioni e divertimento ad appassionati e non. L'appuntamento con l'evento GROOVING SHIRAZ - GROOVE ON BAND LIVE è per mercoledì 4 luglio dalle ore 20:00 allo Shiraz.



Dalla Pozza, Bronzini, Vitale e Bloisi daranno vita a suggestioni soul & funk, attingendo alla loro straordinarie esperienze, che li ha visti condividere il palcoscenico con grandi star del panorama italiano ed internazionale:



- Mattia Dalla Pozza, sax alto proveniente dal mondo del jazz, ha accompagnato negli ultimi anni le tournée di Jovanotti, Irene Grandi, Marco Mengoni, Negrita, Giuliano Palma.



- Danny Bronzini, anche lui membro della band che si è esibita negli stadi italiani con Jovanotti, è un affermato talento sia come chitarrista che come cantante; con il suo trio ha aperto concerti di artisti come BB King, Stef Burns e Zucchero.



- Giuseppe Vitale è un poliedrico bassista impegnato sia nel pop che nel jazz. È stato Head of Bass department e Ensemble coordinator nella True School of Music di Mumbai, la prima scuola di musica occidentale in India.



- Carmine Bloisi, storico batterista veneto, è attivo con la sua carriera musicale dagli anni '80. Ha collaborato con artisti come Brian Auger, Peter Green, Robben Ford, John Mayall, Ana Popovic ed Eugenio Finardi.



Serata gratuita aperta a tutti, mentre la prenotazione dei tavoli è possibile telefonando allo Shiraz Wine Store al numero 0422 542664.