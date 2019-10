Presentazione nuovo gruppo di cammino a Fontane di Villorba

In collaborazione con Noi Fontane Sagra Fontane presenteremo un nuovo gruppo di cammino nel comune di Fontane. I Gruppi di cammino sono un’attività creata dall'ULSS2 - Dip. Prevenzione, in collaborazione con Lasciamo il segno - La rete Trevigiana per l'attività fisica. L'obiettivo è “far mettere in movimento” e socializzare persone adulte che possono praticare un'attività motoria ad intensità moderata.



Camminare con altre persone oltre a migliorare la salute stimola la socializzazione e favorisce l’autostima portando benefici a livello psicofisico. Da un'indagine è emerso che il 98% degli iscritti è soddisfatto dell’attività e segnala l’importanza dei risvolti relazionali dell’esperienza.



I Gruppi si compongono di circa 20 persone che due volte alla settimana camminano per un’ora lungo percorsi prestabiliti. Nel primo semestre sono guidati da un laureato in scienze motorie, in seguito i gruppi diventano autonomi e coordinati da un walking leader, formato e supervisionato nel lungo termine.



I gruppi di cammino si realizzano grazie ad un lavoro in rete con i Comuni, le Associazioni di promozione sociale e sportive, i Distretti socio-sanitari e Medici di medicina generale, la Provincia di Treviso.