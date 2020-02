"Guerrieri di sogni": In Fondazione Cassamarca si parla di storie vere di piccoli eroi da tutto il mondo

Scommettere su sé stessi, mettersi in gioco per realizzare i propri sogni e battersi per un mondo migliore: è questo ciò che unisce tredici piccoli eroi di tutto il mondo che Viviana Mazza ha incontrato e raccontato nel libro "Guerrieri di sogni. Storie e paesi che dovresti conoscere" (2018, Libri Mondadori). La scrittrice e giornalista del «Corriere della Sera» è la protagonista del nuovo appuntamento del ciclo di incontri Passi verso l’Altrove, proposto dalla Fondazione Zanetti Onlus, in collaborazione con Terre des Hommes Italia, in programma mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 10.30 nell’Auditorium Fondazione Cassamarca di Treviso.

Una riflessione su questioni fondamentali come il diritto all’istruzione, la difesa dell’ambiente, la disabilità, lo sport e il terrorismo, che la Fondazione Zanetti Onlus propone a una platea di 500 studenti che hanno già aderito, anche grazie al prezioso contributo di Paolo Ferrara, direttore della Fondazione Terre des Hommes Italia, parte di un movimento impegnato da 60 anni nella protezione dei minori dagli abusi e da ogni forma di violenza attraverso progetti e campagne di sensibilizzazione dirette all’opinione pubblica italiana e internazionale.

Gallery