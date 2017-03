GUEST Lecture Brexit - Treviso

Come si svolgeranno le imminenti negoziazioni tra Unione Europea e Regno Unito? Quali sono i confini giuridici di un possibile accordo? Quale sarà il futuro dell'Unione post Brexit? Queste alcune delle domande a cui gli speakers della giornata si isprireranno per i loro interventi durante la GUEST lecture organizzata dall'Associazione Universitaria "Azione Universitaria - Treviso" con la collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. L'evento si svolgerà presso L'AULA MAGNA della Facoltà di Giurisprudenza di Treviso il 15 MARZO dalle ore 15 alle ore 17.





Speakers:



Prof. Linda Senden - Direttore del Master in European Law Utrecht University



Giulio Terzi di Sant'Agata - Ambasciatore ed ex Ministro degli Esteri



*durante la conferenza sarà attivo un servizio di traduzione simultanea per permettere a tutti di seguire l'intervento della Prof. Senden.





Per gli studenti che desiderano approfondire la tematica di seguito si consigliano i seguenti link a rilevanti fonti e articoli accademici:



- BREXIT: A DRAMA IN SIX ACTS by Paul Craig



Interessante e completa analisi del contesto legale e politico in cui si è sviluppata la decisione del Regno Unito.



http://law.indiana.edu/what/advance-knowledge/vibrant-community/assets/craig-brexit.pdf



- WHITE PAPER: The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union. by The British Government



Il libro bianco di recente pubblicazione nel quale il Governo Inglese delinea la sua strategia per le imminenti negoziazioni.



https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf



- Il diario giornaliero fornito da THE GUARDIAN, aggiornato quotidianamente con News dal Regno Unito e dall'Unione



https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum



- Il Blog dell'Università di Oxford che ospita rilevanti interventi accademici sul tema.



http://www.ox.ac.uk/news-and-events/oxford-and-brexit/brexit-analysis