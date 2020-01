Guida all’ascolto su Arturo Benedetti Michelangeli

Due incontri da non perdere organizzati dall’Istituto Musicale Michelangeli di Conegliano.

Nel centenario della nascita avremo modo di approfondire alcuni aspetti di Arturo Benedetti Michelangeli grazie all’attenta e professionale analisi condotta dall’infaticabile maestro Ezio Mabilia.

Due incontri per scoprire, ascoltare e vedere uno dei più grandi interpreti del pianismo mondiale del Novecento.

Un confronto tra Michelangeli e i grandi pianisti a lui contemporanei, una visione dell’interpretazione odierna per capire qual è stato il lascito musicale del grande maestro bresciano.

Mercoledì 29 gennaio 2020

Mercoledì 5 febbraio 2020

ore 18:30 Aula Magna dell’Istituto Musicale Michelangeli di Conegliano.

Informazioni in segreteria, tel. 043821190.

Quota d’iscrizione

€ 12 una serata

€ 20 due serate

Ingresso libero per gli allievi dell’Istituto ABM.

È gradita la prenotazione online cliccando sul link presente a questa pagina:

http://www.istitutomichelangeli.it/2020/01/13/guida-allascolto-a-b-michelangeli/