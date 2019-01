Gurdjieff e La Quarta Via - Incontro aperto con Sauro Tronconi

Gurdjieff e La Quarta Via - Conferenza/Incontro

con Sauro Tronconi

Ingresso libero

INFO: 3406646252



Perché parlare di G.I.Gurdjieff, uno dei più controversi e interessanti maestri di vita del secolo scorso? Quale è la sua attualità? Secondo Gurdjieff, l'uomo vive senza rendersene conto in uno stato sognante e illusorio, in cui crede di essere sveglio e capace di scelte consapevoli, quando invece sono educazione, cultura, abitudini, paura delle opinioni altrui, spinte esterne casuali e molto altro a governare le sue scelte.

A questa teoria segue una metodologia di "risveglio dallo stato illusorio e sognante" pratica e applicabile senza estraniarsi dalla realtà che ci circonda, ma traendo linfa da ciò che ci accade attimo dopo attimo. Questa è "la quarta via", una strada percorribile da ciascuno che abbia le informazione giuste e la volontà per percorrerla.

L’insegnamento della quarta via, proprio per la sua dinamica variabilità, il suo adattarsi alla società e al ritmo di vita degli uomini in ogni momento storico si può definire a pieno titolo una disciplina umanistica. È lo studio dell’uomo nella sua interezza, nel suo intero ciclo di vita, si adatta ad ogni periodo della vita, si occupa degli approcci relativi a tutti i compiti evolutivi dello sviluppo. Sauro Tronconi che da quasi trent'anni si occupa di evoluzione della coscienza e autoconsapevolezza ci condurrà in questo incontro a comprendere la via pratica alla comprensione di sé, una via che non è fatta di pura elaborazione intellettuale, ma di esperienza pratica e dinamica di vita.



Sauro Tronconi



scrittore e ricercatore in quel campo che si può definire sviluppo della consapevolezza ed evoluzione interiore dell’essere umano. La sua esperienza matura in Occidente, dove ha studiato antropologia, psicologia umanistica, bioenergetica, e nell’Oriente delle culture millenarie, ove sperimenta e percepisce l’enorme potenzialità dell’unione della cultura e della filosofia occidentale a quella orientale.

Questa sua ricerca gli consente di concretizzare una metodologia di crescita adatta agli individui del nostro tempo che ha chiamato Metodo Self, un progetto che ormai da anni coinvolge moltissimi ricercatori in percorsi culturali ed evolutivi



per approfondire l'argomento :

https://www.youtube.com/watch?v=pilbPO98-aU

https://www.youtube.com/watch?v=Fd2kEyw__zg

https://www.youtube.com/watch?v=cFDP5iOaozw

https://www.youtube.com/watch?v=ZSHQaQRTx1g&t=119s

e altro sul canale You Tube di Sauro Tronconi



Per conoscere meglio Sauro Tronconi

www.saurotronconi.it

www.espande.it