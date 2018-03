Gutenberg: il nuovo editor di Wordpress

Il prossimo 12 aprile prendiamo in esame "Gutenberg" il nuovo super editor di WordPress che sarà rilasciata dalla v. 5.0.



Cosa cambia nella scrittura? il mio tema si adatterà bene? posso tornare all’editor tradizionale? Il passaggio a Gutenberg influenzerà il mio contenuto esistente?



Queste e altre domande le discuteremo insieme in una tavola di lavoro e contestualmente faremo anche delle prove tecniche sulle funzionalità, grazie al plugin https://wordpress.org/plugins/gutenberg/ disponibile per i test.



NOTA: Installare Gutenberg e' un opzione che sarà disponibile già dalla V. 4.9.5 (programmata per il prossimo 3 Aprile), e dalla V. 5.0 sarà ufficialmente nel core.



NOTA 2: Data l'assenza della connessione WIFI, consigliamo l'installazione di WordPress in locale (se non avete una vostra chiavetta Internet).

Per chi non è già attrezzato, una soluzione veloce potrebbe essere WP Portable che non necessita di nessuna installazione, ma ce ne sono vari altri con più o meno opzioni utili



NOTA3: Non ci assumiamo alcuna responsabilità sui prodotti suggeriti per il workshop.



IMPORTANTE: Per ragioni di compatibilità è necessario aggiornare all'ultima versione WP https://it.wordpress.org/txt-download/ (l'aggiornamento sul plugin WP Portable va fatto manualmente sovrascrivendo la cartella di WordPress, senza preoccuparsi delle configurazioni di wp-config.php).



INSTALLARE GUTENBERG (il plugin): https://wordpress.org/plugins/gutenberg/



Qui intanto un assaggino: https://wordpress.org/gutenberg/ ;)



Vi aspettiamo a Castello di Godego (TV)



Sito internet Treviso WordPress Meetup wptreviso.it (http://www.wptreviso.it/) dove potrete sempre trovare tutte le news, articoli e materiali relativi ai meetup.



Contatti

La chat ufficiale di WordPress in Italia è su Slack https://italia-wp-community.slack.com/signup

#wptreviso

email: info@wptreviso.it



Istruzioni per iscriversi su Slack https://it.wordpress.org/files/2015/07/GuidaiscrizionealloSlackdiItaliaWPCommunity.pdf



Mappa dei Meetup: https://goo.gl/maps/hF26tqd4HRH2Street

Street View: https://goo.gl/maps/UbE3ezH5giC2