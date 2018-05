H-Farm e Fondazione HforHuman presentano "Impavidi Veneti - On the Road"

Mercoledì 9 maggio, ore 18.00, H-FARM ospita un nuovo evento, gratuito e aperto a tutti, in collaborazione con la Fondazione HforHuman: "Impavidi Veneti - On the Road". Ospiti della serata saranno Gianpaolo Pezzato e Giampietro Bizzotto autori del libro “Impavidi Veneti - Imprese di coraggio e successo a NordEst”, una raccolta di quattordici storie di “veneti impavidi” che con coraggio e passione portano avanti i loro progetti con successo.

Durante la serata interverranno anche Riccardo Donadon, CEO e Founder di H-FARM, Carlo Carraro, Presidente di H-FARM Education e della Fondazione HforHuman e Jacopo Poli, presidente di Poli Grappa. Modera la serata Andrea Casadei.

E' possibile registrarsi gratuitamente all'evento: www.eventbrite.it/e/biglietti-impavidi-veneti-on-the-road-45471186543