H-Farm presenta "Incontroluce - Alfabeti e anagrammi di luce" con Davide Groppi

Il 5 febbraio dalle 16.00 H-Farm , in collaborazione con Fondazione HforHuman, ospita in un incontro gratuito e aperto a tutti Davide Groppi, designer piacentino affascinato fin da giovanissimo dalla luce e dai suoi effetti. Una passione che lo ha portato alla realizzazione di innumerevoli progetti, molte collaborazioni con importanti brand e a due Compassi d’Oro. Le lampade e le soluzioni luminose che Groppi inventa ogni giorno sono il suo linguaggio: le parole che utilizza per raccontare le sue storie. Storie fatte di luce. Il 5 febbraio ripercorrerà la carriera della sua azienda, una lunga esplorazione alla ricerca di una luce in grado di vedere e sentire le persone e gli spazi, di una luce che sappia illuminare, emozionare e raccontare. La luce come racconto per immagini e parole di trent’anni di progetti: Incontroluce è anche il diario di un viaggio iniziato nel 1988, e nello stesso tempo segna un punto di partenza verso nuove esplorazioni.

È possibile registrarsi gratuitamente all’evento al link: https://h-farm.link/lectureGroppi