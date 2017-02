Hai mai pensato a cambiare il tuo ruolo negli acquisti?

In un periodo storico fortemente globalizzato in cui le merci attraversano il mondo senza una logica, la finanza è fuori controllo e le fonti energetiche continuano ad alimentare conflitti, miseria e un inquinamento ormai irreversibile, la risposta di molti cittadini va verso un servizio bancario più etico possibile, un approvvigionamento energetico meno sporco di petrolio (e sangue), un modo di alimentarsi ed acquistare che sia locale, circolare. La nostra associazione vuole fornire delle alternative, per un modo di consumare, spendere e vivere più virtuoso.