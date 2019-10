Halloween in Casa di Caccia: festa da paura in costume

La notte piu' lunga dell'anno dove folletti, mostri, streghe e vampiri la faranno da padroni. Casa di Caccia a Monastier si prepara a un Halloween da paura: dalle 20.30 la cena, a seguire la musica da ballare con balli Anni '70, ‘80, '90, commerciale, house, reggaeton e latino. In sala 1 dj Stefano Conte, in sala 2 Latino Cubano e Kizomba con Dema Staff. In sala 3 Afro - Funky con Dj Leroy. E' gradito l'abito mascherato. Durante l'evento saranno premiati: il gruppo mascherato piu' numeroso, il costume più originale, il costume più terrificante. Per la cena è consigliata la prenotazione.

Menu ristorante:

Ingresso al locale, aperitivo della casa al bar, buffet di antipasti, mezzelune di pasta fresca, risotto ai porcini e mazzancolle, filetto in crosta, tagliata di Sorana, Caponata, Pisellini al vapore, acqua, vino ( 1L ogni 4 px), dessert di Halloween e caffè a 30 euro a persona.

Menù Grill:

Ingresso al locale, aperitivo della casa al bar, grigliata di carne, contorno, acqua, vino (1L ogni 4 px), dessert di Halloween e caffè a 24 euro a persona.

Menù Pizza:

Ingresso al locale, aperitivo della casa al bar, Pizza, Bibita, dessert di Halloween e caffè a 22 euro.

POSSIBILITA' DI PRENOTAZIONI CAMERE

- doppie/matrimoniali -

t. 0422/898322 - 348.3880338

Per informazioni e prenotazioni cena/dopocena/feste private/compleanni:

t. 348.3880338 - 393.6053796

Via Pisani 12 , Monastier di Treviso