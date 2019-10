Halloween Anni 90 alla Supersonic Music Arena

Giovedì 31 ottobre festa anni 90 alla Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta. 90 Wonderland porta in tour la più grande festa Anni 90 in Italia, premiata come terzo miglior evento italiano assoluto al Dance Music Awards.

Due sale per ballare tutta la notte. Nella main room il party spettacolo di riferimento per gli amanti degli anni 90. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show!. Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, per ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso. Nella Pulp room gli Arroganti in tour con Francesco Milillo e Frank Barnett pronti ad accendere la serata.

PREZZI

15 euro Uomo

10 euro Donna

Consumazione inclusa. Ingresso vietato ai minori di 16 anni (all'ingresso è richiesto un documento d'identità)

Tavolo normale 20 euro

Tavoli zona Privè 25 euro