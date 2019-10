Halloween al parco degli Alberi Parlanti e al teatro Sant'Anna tra enigmi e giardini stregati

Gli Alcuni presentano la loro proposta per bambini e famiglie in occasione di Halloween a Treviso. La notte di Halloween: doppio imperdibile appuntamento con la paura al Parco degli Alberi Parlanti e al Teatro Alcuni Sant’Anna.



Giovedì 31 ottobre vi aspettiamo:



⚜️🌳 alle 17.30, 18.00 o alle 18.30 al Parco degli Alberi Parlanti, per vivere luna spettrale avventura notturna contro i pirati e i loro enigmi, alla ricerca della preziosa chiave d’oro per liberale “Le macchine di Leo da Vinci” tra gli alberi del parco



🎃🎭 Alle 20.30 al Alcuni Teatro Sant'Anna per assistere a un fantastico appuntamento teatrale con Il giardino stregato di Maga Cornacchia, insieme a Fata Corolla e Fata Valeriana.



Il bar del parco rimane aperto per l’immancabile “dolcetto o scherzetto?”



Tutti i bambini possono venire a vivere le avventure del Parco e del Teatro con la loro paurosissima maschera di Halloween



⛓ Costi:

Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro 7 € per i bambini dai 4 anni in su, 5 € per l’adulto - posti limitati, è richiesta la prenotazione



Spettacolo al Teatro Sant’Anna ingresso 5,50 € | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



È valida la promozione parco+teatro a 11€ per i bambini e 10€ per gli adulti



⚠ Per informazioni e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tel. 0422.694046 | info.parco@alcuni.it | www.parcodeglialberiparlanti.it.