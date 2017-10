Halloween al Parco dei Dinosauri!

LA NOTTE DI HALLOWEEN!

MARTEDì 31 OTTOBRE TRA PARCO E TEATRO

Marttedì 31 ottobre per la notte di Holloween Gli Alcuni vi aspettano con un doppio imperdibile appuntamento con la paura..

- AL PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI alle ore 17.30 vi aspettiamo per l’avventurosa versione notturna del percorso "DRAGHI, DINOSAURI e ANIMALI ESTINTI"!

Una fantastica avventura del Parco degli Alberi Parlanti in un percorso illuminato solo dalla luce delle torce dove i bambini, accompagnati dagli animatori e dai genitori, vivranno l'avventura della preistoria in un'ambientazione ancor più suggestiva ed emozionante. Al termine del percorso, dalle ore 19.00 il BAR del parco rimarrà aperto per la cena e... "dolcetto o scherzetto"?

- AL TEATRO SANT'ANNA alle ore 20.30 seguirà lo spettacolo teatrale "IL BOSCO DELLE FATE " con Fata Corolla e Fata Valeriana.

Una serata coinvolgente ed entusiasmante, in un teatro trasformato, in omaggio alla Festa di Halloween, in un luogo molto diverso da come i bambini sono soliti vederlo, e con gli animatori de Gli Alcuni che aiuteranno i bambini a trasformarsi grazie al trucco. (Truccabimbi a partire dalle 20.00).

I bambini possono partecipare alle attività con la loro maschera di Halloween!



COSTI

Percorso "Draghi, dinosauri e animali estinti by night": bimbi dai 3 anni 7 euro, adulti 5 euro

Spettacolo teatrale: 5,50 euro.

Prenotazione consigliata, posti limitati.

INFO e PRENOTAZIONI

Parco degli alberi parlanti 0422 694046 - info.parco@alcuni.it

Teatro Sant'Anna 0422 421142 - teatro@alcuni.it