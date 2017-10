Halloween a teatro con "Il bosco delle fate"

Lunedì 31 ottobre il Teatro Sant’Anna, trasformato per l’occasione in un luogo molto spaventoso, e con gli animatori del TRUCCABIMBI disponibili a partire dalle 20, ospita la grande Festa di Halloween e lo spettacolo “La voce della Sirenetta” alle 20,30. Nel pomeriggio, alle 17.30, il Parco degli Alberi Parlanti propone la versione by night di Draghi, Dinosauri e Animali Estinti: per tutte le info 0422694046.



Il Bosco delle fate” FESTA DI HALLOWEEN, Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana Corolla e Valeriana, due fate alle prime armi, leggono una fiaba da un vecchio libro. Si tratta di un racconto fantastico che si svolge molti e molti anni fa in un villaggio sperduto nelle Alpi. Il luogo è il paese di Grotta Oscura che è stato preso con la forza da una Maga malvagia e dal suo aiutante pasticcione Babù.

Le due fate, per magia, vengono catapultate nel luogo misterioso in cui si svolge la vicenda narrata dal libro. Gli abitanti del villaggio chiedono aiuto a Corolla e Valeriana che, giunte nei pressi di una grotta, ricevono da un saggio Folletto i poteri magici delle Viviane, antiche creature che vivevano nel bosco in simbiosi con la natura. Attraverso la fantasia e l'immaginazione, le due fate trasformano gli elementi naturali che le circondano in strumenti per recuperare dei preziosi elementi e salvare così il paese di Grotta Oscura dalla perfida Maga Cornacchia. Lo spettacolo vuole avvicinare i bambini all'ambiente naturale che li circonda, far conoscere la varietà delle piante che vivono nel bosco, svelare le loro affascinati e misteriose caratteristiche e, ovviamente, stimolare la fantasia.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma). I bambini sotto i 3 anni entrano gratis. La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 | teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.