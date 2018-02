Hanky Panky Band in concerto al Corner Live

Il marzo musicale del Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave inizia sabato 3 con Hanky Panky Band, un progetto nato dall'idea di dare nuova forma a canzoni dei più svariati generi, creando un sound originale, acustico ma al tempo stesso energico. La varietà di suoni e stili che i tre musicisti riescono a ricreare è davvero unica grazie anche all'utilizzo di stumenti particolari come ukulele, mandolino, balalaika e percussioni. La poliedrica voce di Romolo del Franco Natale, bassista e cantante, guida la band attraverso un repertorio che passa dai Police a Stevie Wonder, Bob Marley, Beatles, Pink Floyd, etc. Nicola Rudella, grazie al sapiente uso degli effetti, riesce a rendere il suono dei suoi strumenti a corda sempre diverso e sorprendente. A completare questo triangolo sonoro c'è l'essenziale batteria di Luca Carrara, puro groove senza compromessi. Il gruppo, al terzo anno di attività, continua a girare senza sosta tra Italia, Austria e Germania, proponendo uno spettacolo variopinto.



Info e prenotazioni: 0438.30070

Ingresso con prima consumazione obbligatoria



CORNER LIVE www.cornerlive.it //

Facebook: https://www.facebook.com/corner.live.7/

