Happy birthday Freya: storie e fotografie di viaggi al museo di Asolo

In occasione dei 127 anni dalla nascita di Freya Stark vi aspettiamo in Museo Civico per fare due chiacchiere di viaggio. Accompagnati dalle letture dei libri e delle lettere di Freya compiremo diversi viaggi attorno al mondo e attraverso diverse epoche.

Da Odisseo a Dante, dai pellegrini medievali ai nobili che percorrevano il Grand Tour, e da “I viaggi di Gulliver” a “Il signore degli anelli”, la nostra cultura occidentale, così come quella di ogni popolo che abbia una tradizione scritta, è permeata dal racconto di viaggio. In questo orizzonte si colloca Freya Stark, che alla metà del Novecento rilancia il genere del travel writing con i suoi libri tra cui “Le porte dell’Arabia” e “Le valli degli Assassini”, scritti a seguito dei suoi viaggi e portatori di numerosi premi. L’incontro seguirà alcuni dei suoi percorsi di scoperta del Medio Oriente, dove ha esplorato luoghi allora sconosciuti all’uomo occidentale, prima di stabilirsi in vecchiaia nel borgo asolano. La straordinaria vita e l’esempio di Freya Stark diventano quindi un pretesto per raccontare un tema, quello del viaggio, ancora importante all’interno delle nostre vite. Intervengono: Ricciarda Ricorda, docente Università Ca' Foscari Venezia e Cristina Mondin, archeologa e ricercatrice in Egitto e Turchia. Appuntamento alle ore 21 presso il Museo Civico. Ingresso libero fino a esaurimento posti .