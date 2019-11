Happy Henne' Day

Anche quest'anno a grande richiesta...torniamo! Il 27 Dicembre vieni a farti decorare con per le feste! Il disegno lo decidi tu! Al resto ci pensiamo noi. Prenota subito il tuo posto, vanno a ruba! E se vuoi un'idea originale per i tuoi regali? Perché no? Una bella decorazione con hennè naturale e lascerai sicuramente il segno.



Una decorazione con Henne' naturale fatto con materie prime fresche e biologiche certificate.

La pasta viene arricchita con una miscela di Fiori di Bach che aiutano a rilassare e depurare unica nel suo genere.

La decorazione con Hennè è considerata un momento magico di buon auspicio per chi la riceve.

L'atmosfera è impreziosita dalle luci, i colori e i profumi di Robe Turche un ambiente che dona pace e serenità.



Info e prenotazioni

Robe Turche: Via Canoniche, 8 Treviso

T.391 436 0734 robeturche@gmail.com