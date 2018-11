Una giornata di relax, magia e rinnovamento con Vania Naturopata e Robe Turche.



Preparati all'ultimo giorno dell’anno con una decorazione sul tuo corpo da sfoggiare durante le feste

Dedicati un momento speciale di relax e benessere attraverso una decorazione con hennè naturale con miscela di fiori di Bach (può essere fatto anche su donne in gravidanza o bambini).

Fatti coccolare mentre ricevi il tuo decoro, assaporando una tisana, il profumo dell’incenso, la magia di luci soffuse.



Happy New Year

da Robe Turche e Vania Naturopata!



PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO contattando Robe Turche

T. 391 4360734 - robeturche@gmail.com



LA PROMOZIONE "HAPPY NEW HENNA PARTY":

A tutti i partecipanti di New Henna Party sarà regalato

un buono di 5€ da spendere nel negozio Robe Turche entro il 31 gennaio 2019 (valido su almeno 50 € di acquisti) e

un buono del 20% di sconto per una consulenza Naturopatica o altri servizi offerti da Vania Naturopata www.vanianaturopata.it (valido fino al 31 gennaio 2019)



REGALA UNA DECORAZIONE CON HENNE'

Chiama Robe Turche per richiedere il buono regalo New Henna Party

(Robe Turche contatterà la persona a cui vuoi regalare questa coccola di fine anno: la sorpresa è assicurata!)

T. 391 4360734 - robeturche@gmail.com