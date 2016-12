HAZE X-MAS / Italoboyz

HAZE è una parola dai molti significati nella lingua inglese. Letteralmente potrebbe essere tradotta come foschia o come nebbia ma viene intesa anche come uno stato di confusione emozionale, quello stato di confusione che si crea dentro di noi mentre la musica comincia a farsi strada verso la nostra anima.



Come ogni anno con l'arrivo delle festività è anche il momento di stare con gli amici, vecchi e nuovi, e le persone a cui teniamo di più e come ogni anno con l'arrivo del Natale è anche tempo per i nostri carissimi amici Marco Donato e Federico Marton aka Italoboyz di tornare a casa e deliziarci con uno dei loro esplosivi set in questa domenica natalizia che abbiamo il piacere di passare insieme a loro ed insieme a voi nel nostro club, HAZE. Insieme a loro a far da padrone di casa abbiamo Gilo, come sempre dispensatore di ottima musica e dj dalla tecnica impeccabile. Ci sono tutte le carte in tavola per un grande HAZE X-MAS... ci vediamo sulla dancefloor!



| DJs |



ITALOBOYZ (Superfiction) - Italy

www.residentadvisor.net/dj/italoboyz



GILO



| INDIRIZZO |



HAZE

Via Belvedere 90

Casale sul Sile (TV)



| PREZZI |



Ingresso gratuito fino alle 00

10€ con drink dopo le 00



| INFO |



Mail: hazeclub.venice@gmail.com

Tel.: +39 349 5629340

Tel.: +39 342 8072490