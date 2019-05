Mostra "Worlds" di Helga Gendriesch @Ca' dei Carraesi

Helga Gendriesch, espone per la prima volta nel capoluogo della Marca Trevigiana, Treviso. La storica sede di Casa dei Carraresi ospita le opere dell'artista Tedesca. Il titolo della personale “Worlds”, ideato dal critico e curatore d’arte dr Alain Chivilò, racchiude il filo rosso che lega l’espressività della pittrice: infiniti mondi astratto-informali vengono definiti attraverso indeterminate nuance cromatiche. Helga Gendriesch nel personale fresco e vivace iter pittorico unisce molteplici percezioni che, nella complessità ma allo stesso tempo essenzialità, rappresenta mondi sommersi, psicologici e terrestri. Le sue opere vivono di energie proprie attraverso un sapiente utilizzo cromatico per enigmi umani ricchi di espressività.

Riprendendo e rivitalizzando canoni estetici appartenenti all’arte informale, Gendriesch genera mentalmente, grazie alla gestualità, universi vibranti in movimento perenne. Nulla è statico dunque, poiché ogni singola sezione dell’opera è in costante equilibrio tramite sinergiche contrapposizioni di colori. Infatti, tramite l’utilizzo di un rullo, l’artista fornisce alle sue creazioni una vivacità unica, appartenente a uno spirito compositivo spontaneo e allo stesso tempo giovanile.

Un’abilità espressiva, maturata e affinata negli anni lungo una definizione astratta, trova nel pensiero di Gerhard Richter possibili elementi esplicativi, In medium quali la tela e il vetro, ogni suo mondo si regge lungo liriche esistenze per rappresentazioni sempre puntuali dall’astrazione naturale, mentale e filosofica. Gesto e segno, per la pittrice Helga, fanno parte d un’unica azione pittorica che definisce e individua oniriche e vitali storie per significati espressivi puntuali rivolti sempre a una società mai statica.