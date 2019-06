Henna Party - Secondo appuntamento dell'estate 2019

Secondo appuntamento dell'estate per ricevere una decorazione con hennè naturale dalla naturopata Vania Lot e nel frattempo, rilassarsi tra le luci e i profumi d'incenso a Robe Turche! Basta prenotare il proprio posto per tempo.



Che cos'è il tatuaggio con Hennè?

Il tatuaggio con Hennè (Mehandi) è un rituale antico, è un tatuaggio temporaneo eseguito con hennè naturale a mano libera, su mani o piedi o altre parti del corpo, con motivi decorativi di buon auspicio. L'henné naturale, oltre a dare la caratteristica colorazione bruna, ha proprietà terapeutiche lenitive e antinfiammatorie conosciute da sempre. Non è permanente e ha una durata variabile da due settimane ad un mese, lascia sulla pelle un piacevole aroma che si attenua nei primi giorni. Il colore del tatuaggio progressivamente si attenua col tempo e varia anche a seconda del pH della pelle, del sapone e dei cosmetici utilizzati. Le decorazioni assumono un linguaggio simbolico dai valori esoterici e magici, come ad esempio il triangolo, che nella tradizione religiosa indiana rappresenta la trinità divina Brahma, Shiva e Vishnu. Assumono inoltre il valore di “rito di passaggio” da festeggiare, che può riguardare la vita personale, relazionale o lavorativa, oppure semplicemente servono a “raccontarsi” attraverso il proprio hennè.



Vania Lot: naturopata, riflessologa, iridologa, esperta di alimentazione naturale. Analizza la funzionalità dell’individuo attraverso la valutazione Iridologica, naturopatica , i test di Kinesiologia applicata e L’EAVI. Aiuta a conoscere il percorso migliore per rimanere in salute e ripristina l’equilibrio bio-energetico-funzionale dell’organismo. Operatrice Reiki, utilizza tecniche di Shiatsu, Riflessologia della mano e del piede, Riflessologia facciale (Dien Chan), craniosacrale, moxibustione(moxa), coppettazione (cupping terapy),Tong Reng , Fiori di Bach. Lavora con donne in gravidanza per un sostegno naturale in questo momento importante della vita e supporta i genitori durante la crescita dei bambini per educarli ad un sano stile di vita predisponendo una corretta prevenzione per evitare le problematiche. Docente di Floriterapia, Alimentazione Naturale ed Erboristeria. Diffonde temi di salute naturale e consapevole.

