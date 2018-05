All'Home il grande Closing Party con i Catarrhal Noise

Sabato 2 giugno si conclude l'intensa stagione dell'Home Rock Bar di tTreviso, in zona Fonderia, con un party targato Veneto. E chi meglio dei Catarrhal Noise poteva vestire il ruolo di ambasciatori della serata? Lo staff dell'Home però non si ferma, dopo la pausa estiva e l'attesissimo Home Festival, sta già organizzando il planning per la nuova stagione 2018-2019, che di certo sarà ancora più ricca di eventi e live in vista dell'imminente compleanno del 31 Ottobre, una data importante per la Casa del rock: spegnerà infatti ben 10 candeline di successi ed emozioni.

Tornando a sabato, assicurano gli organizzatori, sarà una festa indimenticabile, grazie anche alla presenza della spassosa band di Noale che del dialetto ha fatto il suo verbo. I Catarrhal Noise si sono formati nel 1994 e ad oggi hanno collezionato oltre 300 concerti in tutto il Nordest. La particolarità che li contraddistingue sono i testi in dialetto veneto padovano, vicentino e polesano, difficilmente comprensibile agli abitanti di altre regioni, e per le loro canzoni ironiche su tematiche contadine del Veneto. Sono noti per i loro sketch esasperanti sull'usanza degli adolescenti ad andare in giro con motorini truccati o con elaborazioni di trattori e i loro live sono autentici spettacoli dal vivo, ritmati da momenti cabarettistici alcuni dei quali vengono riproposti nei loro album, il divertimento è garantito.

Closign Party / Sabato 2 giugno dalle ore 19:00 alle ore 2:00 /