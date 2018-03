Weekend di fuoco all'Home: ecco Los Massadores ed Herman Medrano

Grandi artisti sono attesi all’Olimpo del Rock trevigiano durante il lungo weekend pasquale. Aprono le folli danze i Norcini del Rock venerdì 30 marzo con un live altamente scenografico come solo loro sanno fare. Il progetto “Los Massadores” nasce nel 2008 e il nome viene scelto per rendere omaggio a una delle figure più emblematiche delle campagne venete, il norcino, ovvero il massador nel dialetto di Castelfranco Veneto. Una band tutta nostrana che sfonda nel 2009, arrivando al successo grazie ad un mix esplosivo di dialetto, tradizioni, scenografie teatrali, travestimenti e conversazioni surreali. Ad oggi i Los Massadores hanno all’attivo 6 album, 1 DVD, 1 libro, e sono stati protagonisti di numerosissimi festival, tra cui l’Home Festival.

Sabato 31 marzo sale in consolle il dj resident da oltre 10 anni, Christian Effe, punto di riferimento dell’Home Rock Bar, noto in tutto il Veneto per il suo spettacolare “Party Hard”, in cui mixa pindariche sperimentazioni sonore a performance artistiche d’effetto, accompagnato dal fido “aiutante” Sbombolator.

Domenica 1 aprile, vi aspetta un dolce (o salato) risveglio per accogliere la Pasqua con le delizie culinarie “Home Made” proposte dal tradizionale Home Brunch da mezzogiorno alle 15, un appuntamento caratterizzato dal profumo di pancake e dalla dolcezza dello sciroppo d’acero, per chi si sveglia tardi o per chi vuole fare un pranzo sentendosi semplicemente a “Casa”.

E dopo il grande ristoro energetico, dalle 21 scatta il grande party, Pasqua Molesta a cura di “La Grande V”, giunto alle settima edizione. Ad accendere la serata il duo Herman Medrano e Massimo Kaly Guerra che porteranno live in anteprima “Fritto Mistiko”, il loro nuovo album che uscirà a maggio. Segue il “CARAOCHE MOLESTISSIMO” a cura di Graziano, ovvero l’unico karaoke in cui il pubblico potrà cantare sul palco i classici della musica veneta, italiana e internazionale assieme a Daniele Bullo Russo e Giorgio Gozzo dei Rumatera, al Jovanelo dei John See A Day e ai Take Beck’s, segue dj set by Dj Coolo.

Free entry