Home scatenato: ecco "Metallica Convention" e il "Toga Party"!

Il prossimo weekend si annuncia rovente a Treviso, venerdì 20 esplosioni metal con i Sad e sabato euforia in toga!

Venerdì 20 l’Home Rock Bar di Treviso si veste di borchie e metallo per l’annuale convention dedicata ai mostri sacri dell’heavy metal, i Metallica. Proiezioni video, chicche e memorabilia per un viaggio storico e sensoriale coinvolgente, sferzato dai riff dei Sad, la tribute band ufficiale, partner di Zonametallica. Dal 2004 i componenti Mattia Montin, Marco Crivellari, Emanuell Bagliolid e David Bisson incendiano palchi di ogni dove con le loro travolgenti performance, interpretando i successi della band di San Francisco che ha scritto la storia del metal.

Sabato 21, invece, avvolgetevi in un lenzuolo, mettetevi una coroncina d’alloro e indossate dei sandali: è il Toga Party, la festa più popolare tra i college e campus universitari statunitensi a partire dal 1978, anno dell'uscita del film Animal House. John Belushi, che interpreta Bluto nella pellicola, contribuì alla diffusione dei toga party e si suppone che l'idea per questo tipo di festa sia nata all'interno del collegio maschile Whidden Hall della McMaster University, università frequentata da Ivan Reitman, uno dei produttori di Animal House. A scatenare l’atmosfera gli scanzonati Riverbros, ovvero il trio composto da Ale Doro, Marco MNG e Alex Cit.

Di seguito gli appuntamenti settimanali di Home Rock Bar: ogni lunedì “Juke Box Night” dove a scegliere la musica sei tu e diventi dj per una notte. Al martedì “Home Cinema”, i grandi film in cui è la musica la vera protagonista. Magia Anni Cinquanta al mercoledì con la “FreedHome Night”, alla consolle dj Axel Woodpecker. Concerti live al venerdì: è l’“Home Live”, a seguire dj set. Ogni sabato un party a rotazione, dal “Party Hard”con dj Christian Effe, al duello “Hip Hop versus Rock” di djB fino agli scanzonati Riverbros con “Don’t try this at Home”. La domenica dalle 12 è “Home Brunch”, specialità dello chef per un brunch d’alta cucina, dalle 18 scatta l’aperitivo con buffet e dalle 21 torna la musica live “Unplugged e Acoustic”.