All'Home la ribellione punk con i Wardogs, band tribute ufficiale dei Ramones

Venerdì 27 sul palco dell’Home Rock Bar di Treviso arriva una ventata di puro punk con i Wardogs. I Wardogs, tribute band ufficiale dei mitici Ramones, nascono nel 2009 da Sandro (chitarra) e Oscar (voce), ai quali si aggiungono Marco alla batteria e Paolo al basso: “Non volevamo fare una copia dell'originale, peraltro inavvicinabile – affermano - ma una cosa tutta nostra, per certi versi originale. Ci piaceva l'idea di mescolare insieme i tre i gruppi che abbiamo nel cuore: i Ramones, i Motorhead ed i Metallica”. I suoni rispecchiano questa filosofia, sono grossi e pesanti, sporchi e diretti.

Ma ripercorriamo brevemente loro storia. nel 2013 pubblicano il primo album Raw & Dirty Days!, composto da 22 brani e sempre nel 2013 pubblicano il primo video ufficiale “Rockaway Beach”. Il vertice dell'attività live è indubbiamente rappresentato dal concerto con Marky “The Legend” Ramone al Palaverde di Treviso in occasione del concerto di fine anno 2011 alla presenza di oltre 7000 persone. Nel corso del 2013 i Wardogs suonano con gruppi come i Fang, I Meteors, i Napalm Death e il 21 settembre si esibiscono a Brooklyn (New York City) in occasione del Block Party di Indian Larry Motorcycles. Nel 2015 nasce la Wardogs Army, fan club officiale della band e sempre nello stesso anno suonano con Bo Matheson (Los Gusanos – New York la band di Cj Ramone) all’Home Festival di Treviso e all’European Bike Week in Austria; in entrambi i casi è presente nella crew Rick Weinman, ovvero il personal guitar tech di Johnny Ramone, Eddie Vedder, John Mellecamp, Rammstein e Iggy Pop. E nel 2016 sono al Lemmy Italian National Party, l’evento dedicato alla memoria di Lemmy Kilminster e ancora all’Home Festival dove calcano il palco con i Prodigy e gli Eagles of death Metal. Inizio concerto ore 19.