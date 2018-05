L'Home Rock Bar celebra il “Cinco de Mayo” con i Mariachi Peralta

Sabato party speciale all’Home Rock Bar di Treviso, in zona Fonderia, è il “Cinco de Mayo”, una festività che si celebra annualmente in Messico e negli Stati Uniti d’America il 5 maggio. Le sue origini sono da ricercarsi nella volontà della comunità messicano-statunitense di esaltare i temi di democrazia e libertà durante i primi anni della guerra di secessione americana. Oggigiorno la ricorrenza viene vista come una celebrazione dell’orgoglio messicano. In Messico, e principalmente nello stato di Puebla, la festività ricorda il giorno della vittoria contro le truppe francesi nella battaglia di Puebla (5 maggio 1862) ed è anche chiamata El Día de la Batalla de Puebla. E chi meglio dei Mariachi Peralta riescono a tradurre in musica, festa e colore questa festività? Con i loro guitarròn, tromba, chitarra spagnola e vihuela i Mariachi Peralta rappresentano il tipico gruppo messicano. La loro simpatia e la loro energia, assieme alla musica tradizionale, scalderanno gli animi del publico dell’HRB, trasportandolo in un’atmosfera magica.

Time: 19:00 - 2:00 / Free entry