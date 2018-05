Doppio live all'Home Rock Bar: ecco i Botanici e La Scimmia

L'Home Rock Bar di Treviso venerdì primo giugno sfodera due live d'effetto che scateneranno il pubblico col loro potente sound: i Botanici e La Scimmia.

I Botanici sono una band nata a Benevento nel 2015 e caratterizzata da influenze emocore, post-punk, post-rock. Nel novembre del 2015 esordiscono con tre inediti: Non sbaglio più, Io non credo, C’avremo tanto da fare, contenuti in “Demo in ciabatte”. I loro testi comprendono tematiche legate ai sentimenti tipici della post-adolescenza. Un periodo che ha segnato ogni persona, in un uragano di sensazioni e sentimenti, dall’amore all’odio. La Scimmia ha già condiviso il palco con diverse band come Fast Animals and Slow Kids, Pan del Diavolo, Selton, Mary in June, Gomma e The Zen Circus e il loro primo disco debutta il 7 aprile dell'anno scorso per l’etichetta Garrincha Dischi, sotto la produzione di Alberto Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale).

A tutto rock poi con La Scimmia, band di Treviso nata nel 2015 composta da Gabriele Marino, Andrea Albani, Enrico Poletto e Federico Scuderi. La produzione dei brani è caratterizzata da un sound principalmente rock con venature pop ed elettroniche accostate a testi in italiano, frutto di esperienze personali che hanno fatto parte della vita di Gabriele. Nel settembre 2015 la band entra al Lignum Studio di Villa del Conte (PD) e registra il suo primo disco insieme a Giulio Ragno Favero e Massimo Berti. Il 22 febbraio, insieme alla collaborazioni delle etichette, SISMA mvmnt e Dischi Soviet Studio, esce il primo omonimo disco della band. L’attività live de La Scimmia li porta presto a calcare diversi palchi, tra cui Sherwood, New Age, Home Festival e aprire live di band come Ministri, Management del dolore post operatorio, Gazebo Penguins, Giorgieness e altri. Nel 2017 la band torna in studio in più sessioni insieme al produttore Riccardo “Ricky” Damian (Grammy Awards per “Uptown Funk” - Bruno Mars e Mark Ronson) ultimando le registrazioni del secondo lavoro nel dicembre dello stesso anno.