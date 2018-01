All'Home Rock Bar arriva la Metallica Convention

Venerdì 26 a Treviso il raduno annuale dei fans dell’heavy metal tra show, memorabilia ed esplosioni sonore con la tribute band Orion.

Domani, venerdì 26 gennaio, l’Home Rock Bar di Treviso diventa l’olimpo dell’heavy metal in virtù dell’annuale Metallica Convention. Dalle ore 19 alle due, fans da tutt’Italia si radunano per celebrare tra concerti, show, mostre d’arte e live i Metallica, mostri sacri statunitensi da oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Sul palco le esplosioni sonore degli Orion, tribute band ufficiale italiana con oltre 850 concerti all’attivo, formata da Davide Rossato, Nicolo Rold, Callegari Massimiliano, Diego Bellato e Alberto Cagnin; e poi memorabilia, esposizione d’arte dedicata ai guru del metal e molte altre sorprese. Nel corso della serata ci saranno inoltre regali preziosi per i fans, i fortunati estratti infatti potranno ricevere in regalo quattro DVD live dei Metallica, quattro libri autografati da Joel McIver biografo della band e di Cliff Burton, un EP 30th Anniversary Celebration, plettri "The Monster is Loose" di Kirk Hammett e altri curiosi gadgets.

Metallica Convention w/Orion: 26 gennaio, dalle 19:00 alle 2:00