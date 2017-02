All'Home un weekend scatenato tra rugby, concerti live, show e persino skate

Il Rugby entra in “Casa” per la grande sfida Italia versus Irlanda. Venerdì alle 14.45 tutti insieme a tifare gli azzurri che lottano per conquistare il Torneo Sei Nazioni. Mentre la sera è atteso il fenomeno di di Youtube Daniele Faccani, in arte Danny Metal, noto per interpretare le canzoni più famose in versione metal. Dalle 19 quindi pura energia metal all’Home Rock Bar grazie a Danny, cantante, chitarrista e polistrumentista che sta conquistando il popolo del web con le sue imperdibili rivisitazioni. A cavallo tra voci growl e ironia, sforna senza tregua un video dietro l’altro, arricchendo esponenzialmente il suo repertorio. Troviamo le più conosciute sigle dei cartoni animati, evergreen italiani di artisti come Gianni Morandi, Albano e Romina Power e 883, classici tormentoni estivi tra cui quello dell’immancabile Fabio Rovazzi, ma anche famosissime cover internazionali targate Alvaro Soler, Red Hot Chili Peppers e molti altri.

HOME, LO SKATE ENTRA “IN CASA”

Sabato è tempo di skate. Scatta “Californication volume 2”. L’Home Rock Bar di Treviso sabato 11 febbraio dalle ore 19 si trasforma nell’eden degli skaters. In collaborazione con Flame Shop di Castelfranco Veneto torna la seconda edizione dello spericolato format “Californication”, una vera e propria “skate session night” con tanto di mini rampe all’interno del locale. Uno show che porta quello che per definizione è un estreme sport eseguito all’esterno, dentro le mura dell’Home. Le evoluzioni, o meglio, i trick, saranno ritmati dal sound “politically scorrect” dell’eclettivo djb che miscelano Hardcore, Skapunk e Hip Hop. Dresscode: American College. Ingresso gratuito.

PORFIRIO RUBIROSA E L’ORCHESTRA DELLE CARABATTOLE

Domenica 12 live dello showman Giovanni Albanese, alias Porfirio Rubirosa Avvocato di giorno e showman di notte, Giovanni Albanese, alias Porfirio Rubirosa con la sua orchestra delle Carabattole domenica 12 febbraio calca il palco dell’Home per uno spettacolo unico. Nel novembre 2005 è uscito “Fresco e Spumeggiante” (La Stanzetta Produzioni, Distribuito da Musical Box), album d’esordio di Porfirio Rubirosa accompagnato dai Sessantamidatanta, recensito dalle più importanti riviste di settore e anche dal vice-direttore di Rolling Stone Usa, Joe Levy, che ha definito Porfirio Rubirosa “likes some combination of Austin Powers and Chubby Checker”.

Nel giugno 2008 esce “Ferragosto ’68”, concept album che racconta la storia d’amore tra un italiano ed una straniera in vacanza, ambientato nell’estate del 1968 in una non precisata località marittima dell’alto Adriatico. Il disco, nato dalla collaborazione tra Porfirio Rubirosa, Franco Zanetti (giornalista, critico musicale, direttore di Rockol) e Gianluca Leone (leader della band torinese The Sunny Boys), contempla la partecipazione di Angelica Cacciapaglia, Ivan Cattaneo, Chicco dei Montefiori Cocktail, Giuliano dei Notturni, Tiziana Guerra degli Smart Set, Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik, Enrico Maria Papes dei Giganti, Angelo Ravasini dei Corvi, Johnson e Michael Righeira. Nel febbraio 2012 esce “Un esteta al mare”, album realizzato nuovamente con i Sessantamidatanta. Ingresso gratuito. Inizio concerto: h 19