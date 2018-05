Home Sweet Home Design Contest vol. II: HOLIDAY!

Per la rassegna ‘Contemporaneamente. Architettura e design dal XXI secolo’ a cura di Giovanni Carli con Silvia Bertoncini.

Dopo il contest di ottobre 2017 il secondo appuntamento di ‘Home Sweet Home’ ci porta in vacanza: HOLIDAY! è un itinerario tra i più suggestivi e originali progetti di case per vacanze d’autore. Tre location uniche: sul mare, in montagna, tra laghi e colline, due oratori, due squadre, un solo vincitore: al pubblico l’ardua sentenza (n. b. solo maggioritario, no proporzionale). Tema centrale del racconto è il viaggio, ovvero quel temporaneo momento di sospensione dalla routine del quotidiano: la casa per vacanza offre l’occasione di liberare l’abitare contemporaneo dai dogmi della residenza di città; il progetto della vacanza apre a una maggiore libertà espressiva e a un immaginario tra sogno e realtà in cui la poetica del luogo ispira l’architettura. Have a seat, relax and vote!

